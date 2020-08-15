Лукашенко заявил о готовности власти «удержать ситуацию» в стране

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии никому страну не отдадут, и подчеркнул готовность «удержать ситуацию». Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, сообщается на сайте президента.

Лукашенко заметил, что Белоруссии стали предлагать зарубежное посредничество. Он считает, что страна в этом не нуждается, потому что в Белоруссии «нормальное правительство».

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — сказал президент.

Накануне Лукашенко заявил, что организаторами протестов в Белоруссии являются люди из заграницы. В связи с эти президент призвал белорусов «не высовываться на улицы».