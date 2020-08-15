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Выборы в Белоруссии ,  
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МИД Белоруссии назвал санкции Евросоюза «концом политики»

Во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому при любой обстановке Минск настроен на сохранение диалога, «пусть и сложного», заявили в МИДе

Минск настроен на сохранение диалога с Европейским союзом, несмотря на его намерения ввести санкции в отношении Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, передает Tut.by.

По его словам, сейчас ключевой вопрос заключается в том, есть ли у ЕС политика в отношении Белоруссии. «У нас — есть. Во внешней политике Белоруссии Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога», — сказал он, добавив, что «санкции — это конец политики».

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Фото: AP

О том, что Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации, которая сложилась в стране по итогам президентских выборов, 13 августа сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, сообщало агентство.

Среди возможных ограничений в Евросоюзе рассматривают запрет на въезд и заморозку активов. В ограниченном варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам из белорусского Центризбиркома или сил безопасности. В более широком варианте ЕС рассматривает возможность наложить ограничения также на членов руководства страны, например на министра внутренних дел, сообщил один из собеседников Reuters.

На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Белоруссии.

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что 14 августа пройдет внеплановое заседание глав МИД стран ЕС об итогах президентских выборов в Белоруссии. Он пообещал, что Брюссель оценит действия белорусских властей, и не исключил введения санкций против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов».

По итогам этой встречи 27 министров иностранных дел стран ЕС договорились ввести санкции в отношении Белоруссии. Подводя итоги видеоконференции министров стран ЕС, Боррель заявил, что Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги заседания, отметила, что европейские министры единогласно согласились разработать пакет санкций по Белоруссии.

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Выборы в Белоруссии проходили с 4 по 9 августа. Последний день определили как основной день голосования. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, 80,1% голосов избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую голоса отдали 10,1% (588 622 человека). Явка на выборах составила 84,28%.

Сразу после закрытия избирательных участков люди вышли на улицы белорусских городов, протестуя против итогов голосования. Митинги переросли в столкновения с силовиками. Протесты продолжаются до сих пор. За эти дни были задержаны несколько тысяч человек. Как со стороны гражданских, так и со стороны правоохранителей есть пострадавшие. В отношении протестующих применяются спецсредства, в том числе дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: МИД, Белоруссия, санкции, Европейский союз
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