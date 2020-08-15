МИД Белоруссии назвал санкции Евросоюза «концом политики»

Во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому при любой обстановке Минск настроен на сохранение диалога, «пусть и сложного», заявили в МИДе

Минск настроен на сохранение диалога с Европейским союзом, несмотря на его намерения ввести санкции в отношении Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, передает Tut.by.

По его словам, сейчас ключевой вопрос заключается в том, есть ли у ЕС политика в отношении Белоруссии. «У нас — есть. Во внешней политике Белоруссии Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога», — сказал он, добавив, что «санкции — это конец политики».

О том, что Евросоюз может ввести санкции против Белоруссии из-за ситуации, которая сложилась в стране по итогам президентских выборов, 13 августа сообщил Reuters со ссылкой на источники. По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, сообщало агентство.

Среди возможных ограничений в Евросоюзе рассматривают запрет на въезд и заморозку активов. В ограниченном варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам из белорусского Центризбиркома или сил безопасности. В более широком варианте ЕС рассматривает возможность наложить ограничения также на членов руководства страны, например на министра внутренних дел, сообщил один из собеседников Reuters.