Reuters узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Евросоюз может до конца августа ввести санкции против Белоруссии из-за действий правоохранительных органов во время протестов после президентских выборов, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, передает агентство. Страна в четверг призвала продолжать диалог с Белоруссией и "избегать ее остракизма".

В пятницу, 14 августа, состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белорусии.

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