Выборы в Белоруссии , 13 авг, 19:39
0
Reuters узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа
Евросоюз может до конца августа ввести санкции против Белоруссии из-за действий правоохранительных органов во время протестов после президентских выборов, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, передает агентство. Страна в четверг призвала продолжать диалог с Белоруссией и "избегать ее остракизма".
В пятницу, 14 августа, состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белорусии.
Материал дополняется.