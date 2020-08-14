Глава Еврокомиссии потребовала ввести санкции против Белоруссии

Главы МИД стран — членов ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии вечером 14 августа. Чешский премьер, который выступает за проведение повторных выборов в этой стране, считает, что Минску «должен быть послан ясный сигнал о санкциях»

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Francois Walschaerts / AP)

Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Белоруссии. Об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», — подчеркнула она.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что выборы президента в Белоруссии должны быть проведены заново с участием иностранных наблюдателей, передает Reuters.

Он сообщил, что после того, как он обсудил ситуацию в Белоруссии с польским премьером Матеушем Моравецким, то предложил провести посвященную этому видеоконференцию членов Евросовета. По словам Бабиша, Минску «должен быть послан ясный сигнал о санкциях».