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Глава Еврокомиссии потребовала ввести санкции против Белоруссии

Главы МИД стран — членов ЕС обсудят ситуацию в Белоруссии вечером 14 августа. Чешский премьер, который выступает за проведение повторных выборов в этой стране, считает, что Минску «должен быть послан ясный сигнал о санкциях»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Francois Walschaerts / AP)

Евросоюз должен ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и права человека в Белоруссии. Об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твердую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», — подчеркнула она.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что выборы президента в Белоруссии должны быть проведены заново с участием иностранных наблюдателей, передает Reuters.

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Он сообщил, что после того, как он обсудил ситуацию в Белоруссии с польским премьером Матеушем Моравецким, то предложил провести посвященную этому видеоконференцию членов Евросовета. По словам Бабиша, Минску «должен быть послан ясный сигнал о санкциях».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что 14 августа пройдет внеплановое заседание глав МИД стран ЕС об итогах президентских выборов в Белоруссии. Он пообещал, что Брюссель оценит действия белорусских властей, и не исключил введения санкций против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов».

О возможности ограничительных мер против Минска также объявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он сообщил, что власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками при разрешении белорусского кризиса, а если Белоруссия откажется от предложения, против нее будут введены санкции. Президенты трех стран и Эстонии обратились к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с призывом отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны, освободить всех задержанных участников акций протеста и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.

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Введение ограничительных мер в отношении Лукашенко, если в Белоруссии не прекратится «нападение на демократию», ранее допустил Вашингтон.

В Минске выразили готовность «к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения». Об этом 14 августа заявил глава МИД страны Владимир Макей.

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Протесты по всей Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных итогов выборов президента. Стихийные митинги переросли в столкновения с протестующими, по всей стране были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки демонстрантов и несколько журналистов. Со многими из них долгое время не было никакой связи. МВД Белоруссии сообщило, что сейчас более 2 тыс. человек отпущены.

Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, которые комиссия объявила 14 августа, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Еврокомиссия, Санкции, выборы
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