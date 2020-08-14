Глава Еврокомиссии потребовала ввести санкции против Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что 14 августа пройдет внеплановое заседание глав МИД стран ЕС об итогах президентских выборов в Белоруссии. Он пообещал, что Брюссель оценит действия белорусских властей, и не исключил введения санкций против «ответственных за насилие, неоправданные задержания и фальсификацию итогов выборов».
О возможности ограничительных мер против Минска также объявил президент Литвы Гитанас Науседа. Он сообщил, что власти Литвы, Латвии и Польши готовы выступить посредниками при разрешении белорусского кризиса, а если Белоруссия откажется от предложения, против нее будут введены санкции. Президенты трех стран и Эстонии обратились к белорусскому лидеру Александру Лукашенко с призывом отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны, освободить всех задержанных участников акций протеста и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса.
Введение ограничительных мер в отношении Лукашенко, если в Белоруссии не прекратится «нападение на демократию», ранее допустил Вашингтон.
В Минске выразили готовность «к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной кампании и после ее завершения». Об этом 14 августа заявил глава МИД страны Владимир Макей.
Протесты по всей Белоруссии начались 9 августа после объявления предварительных итогов выборов президента. Стихийные митинги переросли в столкновения с протестующими, по всей стране были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки демонстрантов и несколько журналистов. Со многими из них долгое время не было никакой связи. МВД Белоруссии сообщило, что сейчас более 2 тыс. человек отпущены.
Согласно окончательным данным ЦИК Белоруссии, которые комиссия объявила 14 августа, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек), за его основную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1% (588 622 человека).