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Посол России назвал значимым возвращение задержанных в Белоруссии россиян

Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Возвращение задержанных в Белоруссии россиян на родину важно и значимо. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, его сообщение поступило в РБК.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры. Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» — отметил Мезенцев.

По его словам, «развернутую информацию об основаниях возвращения» россиян уже представила Генпрокуратура.

О том, что задержанные в Белоруссии россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», вернулись на родину, Генпрокуратура сообщила вечером 14 августа. Ведомство уточнило, что белорусские власти передали российской стороне 32 человек. Еще один россиянин имеет также и белорусское гражданство — он остался на территории республики.

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Фото: КГБ Белоруссии / AP

О задержании россиян Минск сообщил в конце июля. КГБ Белоруссии назвало их наемниками частной военной компании Вагнера. Госагентство БелТА заявило, что целью группы было дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента 9 августа. В отношении задержанных в Белоруссии возбудили уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков.

В Кремле эти обвинения назвали инсинуациями. Мезенцев сообщил, что задержанные были сотрудниками коммерческой компании, занимающейся охраной энергетических объектов. По его словам, группа следовала через Минск транзитом и должна было лететь в Стамбул, но опоздала на рейс. О том, что россияне направлялись именно туда, также заявили в российском МИДе. Позднее консул Кирилл Плетнев сообщил, что пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.

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В Следственном комитете Белоруссии заявили, что задержанные россияне на допросе дали противоречивые показания: о планах вылететь в Турцию сообщила лишь половина группы. Ведомство предположило, что мужчины купили билеты в Стамбул, чтобы подготовить себе алиби.

Позднее Мезенцев и российский МИД заявили, что случившееся могло быть провокацией со стороны «третьей страны» с целью осложнить отношения Москвы и Минска.

Теги: Белоруссия
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