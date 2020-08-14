Посол России назвал значимым возвращение задержанных в Белоруссии россиян

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Возвращение задержанных в Белоруссии россиян на родину важно и значимо. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, его сообщение поступило в РБК.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры. Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» — отметил Мезенцев.

По его словам, «развернутую информацию об основаниях возвращения» россиян уже представила Генпрокуратура.

О том, что задержанные в Белоруссии россияне, которых Минск называл «боевиками ЧВК», вернулись на родину, Генпрокуратура сообщила вечером 14 августа. Ведомство уточнило, что белорусские власти передали российской стороне 32 человек. Еще один россиянин имеет также и белорусское гражданство — он остался на территории республики.