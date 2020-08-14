Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

Украина ожидала «более юридически корректного и взвешенного решения», заявили в офисе президента Владимира Зеленского. Ранее в Россию вернулись 32 из 33 задержанных в Белоруссии в конце июля

Фото: КГБ Белоруссии / AP

Украина «с сожалением» отнеслась к решению Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал «боевиками ЧВК». Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что задержанные в Белоруссии россияне уже вернулись на родину.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — указано в сообщении.

Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных в республике россиян. Еще один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.