Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян
Украина «с сожалением» отнеслась к решению Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал «боевиками ЧВК». Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Ранее Генпрокуратура России сообщила, что задержанные в Белоруссии россияне уже вернулись на родину.
«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — указано в сообщении.
Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных в республике россиян. Еще один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.