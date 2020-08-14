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Офис Зеленского заявил о сожалении из-за решения Минска отпустить россиян

Украина ожидала «более юридически корректного и взвешенного решения», заявили в офисе президента Владимира Зеленского. Ранее в Россию вернулись 32 из 33 задержанных в Белоруссии в конце июля
Фото: КГБ Белоруссии / AP
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Украина «с сожалением» отнеслась к решению Белоруссии отпустить задержанных россиян, которых Минск считал «боевиками ЧВК». Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что задержанные в Белоруссии россияне уже вернулись на родину.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые принадлежат к частной военной компании Вагнера. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — указано в сообщении.

Белоруссия передала России 32 из 33 задержанных в республике россиян. Еще один россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Белоруссия отпустила задержанных «боевиков ЧВК»
Политика
Фото: КГБ Белоруссии / AP

Группу россиян в Белоруссии задержали в конце июля. Власти республики назвали их наемниками частной военной компании Вагнера, в отношении мужчин завели уголовные дела о подготовке теракта и подготовке массовых беспорядков. Как заявляло госагентство БелТА, «боевики» планировали дестабилизировать обстановку в стране перед выборами президента 9 августа.

В Кремле эти обвинения опровергли. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и российский МИД сообщили, что задержанные следовали через Минск транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. По словам консула Кирилла Плетнева, пунктом назначения была одна из стран Латинской Америки.

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Помимо России выдачи задержанных добивался и офис генпрокурора Украины. 28 из 33 мужчин на Украине подозревали в «активном участии в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР», и суд уже принял решение об их заочном аресте. В офисе генпрокурора Украины тогда сообщили, что среди этих 28 человек только девять имеют украинское гражданство.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных. «Они все россияне», — указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Украина, Владимир Зеленский
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