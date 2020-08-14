Один из задержанных «боевиков ЧВК» остался в Белоруссии

Один из задержанных в Белоруссии граждан России, которых Минск назвал «боевиками ЧВК», остался на территории Белоруссии. У него помимо российского есть белорусское гражданство. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что 32 задержанных в Белоруссии гражданина россиянина вернулись на родину.



«Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

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