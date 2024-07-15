Глава «Нафтогаза» отказался вести переговоры о транзите с «Газпромом»

Действие транзитного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в конце 2024 года. Bloomberg писал, что европейские власти ведут переговоры с Киевом о продолжении транзита газа из России

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«Нафтогаз» не будет вести переговоры с «Газпромом» о продлении соглашения о поставках российского газа через территорию Украины, заявил глава украинской энергетической компании Алексей Чернышев в интервью изданию «Левый берег».

«Нафтогаз категорически не будет вести переговоры о продлении соглашения с «Газпромом» <...> Газотранспортная система Украины и транзит должны работать, но без «Газпрома», — сказал он.

Чернышев предположил, что увеличение добычи газа на Украине (планируется нарастить до уровня 15 млрд куб. м) приведет к тому, что страна станет экспортером. Также глава компании заявил, что «Нафтогаз» планирует заполнить газовые хранилища на уровне 13,2 млрд куб. м по состоянию на 1 ноября.

В конце 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт. По его условиям, в 2020–2024 годах российская компания должна прокачать через территорию Украины 225 млрд куб. м газа, включая 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м каждый последующий год. Действие контракта истекает в конце 2024 года.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа из России в некоторые страны Западной и Центральной Европы. Для экспорта ресурса в Турцию и государства Южной и Юго-Восточной Европы предназначены «Турецкий поток» (31,5 млрд куб. м) и «Голубой поток» (16 млрд куб. м). В Венгрию при этом значительная часть газа поступает через Болгарию и Сербию.

По словам главы «Нафтогаза», через украинскую газотранспортную систему ежегодно прокачивается около 14 млрд куб. м газа из России в ЕС, что, по его подсчетам, составляет 4% от общего потребления в Европе. Весной 2022 года Украина перестала прокачивать российский газ через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию (КС) «Новопсков». Сейчас транзит ресурса идет только через ГИС «Суджа».

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в августе говорил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении контракта и готовит свою энергосистему к прекращению поставок. В октябре Чернышев подтверждал, что транзит газа через Украину прекратится в конце 2024 года.

Bloomberg в июне писал, что европейские власти ведут переговоры с Киевом о продолжении транзита российского газа. Собеседник агентства указывал, что одним из обсуждаемых вариантов является покупка и закачка европейскими компаниями газа из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу.