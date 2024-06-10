Bloomberg узнал об обсуждении ЕС продолжения транзита газа через Украину

ЕС ведет переговоры с Киевом по поводу продолжения транзита газа через Украину после окончания контракта с Россией, пишет Bloomberg. Один из вариантов — импортировать азербайджанский газ по имеющимся трубопроводам

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Европейские власти ведут переговоры с украинской стороной о продолжении поставок российского газа через Украину после истечения срока соглашения между Москвой и Киевом (в конце этого года), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам собеседников агентства, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, что европейские компании будут покупать и закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу. Bloomberg пишет, что идея «набирает обороты», поскольку становится ясно, что Киев поддержит ее. Так, в 2021 году доход от транзита составил около $1 млрд, и это финансирование может помочь украинской экономике.

Однако существуют опасения, что трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность; в этом случае восстановление обойдется дорого.

Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что «делает все», чтобы найти решение, при котором украинская газотранспортная система продолжила бы работу, поскольку это «большой актив» и отсутствие клиента приведет к убыткам. «Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Во-первых, Украина обладает невероятной инфраструктурой транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина предрасположена к использованию этой инфраструктуры, потому что она приносит массу преимуществ», — сказал он Bloomberg.

Чернышов исключил любой план, который предполагает сотрудничество с российским «Газпромом» (с ним заключен истекающий в этом году контракт). Вариант с поставками газа из Азербайджана «может иметь какое-то будущее», считает он.

РБК направил запрос в «Газпром».

Собеседники агентства говорят, что переговоры находятся на ранней стадии и принятие решений ожидается к концу года. Некоторые источники Bloomberg заявляют, что в обсуждении участвует немецкая Uniper (национализирована в прошлом году на фоне энергетического кризиса осенью-зимой 2022). Представитель компании отказался от комментариев агентству. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство ведет переговоры внутри Евросоюза.

Bloomberg отмечает, что Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу «на полную мощность». По оценкам агентства, сделка может принести пользу и России, если будет оформлена в виде обмена, который позволит Москве поставлять газ в другие страны.

Государственная энергетическая компания Азербайджана Socar не ответила на запросы о комментариях. Министерство энергетики в Баку, которое неоднократно стремилось увеличить экспорт в Европу, не смогло оперативно прокомментировать ситуацию.

Россия продолжает поставлять газ в европейские страны, по оценкам Bloomberg, на уровне около 15 млрд кубометров топлива в год. Европа также импортирует российский сжиженный природный газ (СПГ) морским путем и не вводит санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году. В основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию, отмечает агентство.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в ходе своего визита в Азербайджан в мае говорил о возможности сделки о транзите российского газа в Европу через Украину. Он сказал, что в таком случае Словакия сможет импортировать азербайджанский газ, часть его останется в стране, а остальное Братислава будет поставлять в другие государства.

«Теперь все зависит от переговоров между такими компаниями, как российский »Газпром», азербайджанскими, украинскими компаниями и другими, чтобы договориться об экономических и ценовых условиях», — сказал он журналистам.

Министерство энергетики Австрии не ответило на запросы Bloomberg о комментариях.