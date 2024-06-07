«Газпром» подписал с Киргизией и Казахстаном контракты по газу на 15 лет

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«Газпром» подписал с Киргизией долгосрочные контракты на поставку газа через территорию Казахстана, сообщила компания. Подписания состоялись на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2024).

Подписаны контракты между «Газпром экспорт» и ОсОО «Газпром Кыргызстан». Поставки по этим договоренностям будут осуществляться в 2025–2040 годах. Также заключены долгосрочные соглашения на поставку газа между ОсОО «Газпром Кыргызстан» и крупными потребителями республики — ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».

Одновременно «Газпром» и казахская НК QazaqGaz подписали долгосрочные договоры на оказание услуг по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия этих соглашений также 2025–2040 годы.

«Для обеспечения транзита предусматривается, в частности, расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр, а также реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана», — говорится в релизе.

«Газпром» при этом не уточняет объемы транзита и поставок в своих сообщениях. РБК направил запрос в пресс-службу компании.

В марте заместитель министра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев сообщал, что Киргизия обсуждает с «Газпромом» поставки более 0,5 млрд куб. м газа в республику на будущие периоды. Он уточнял, что в настоящее время республика импортирует порядка 300–340 млн куб. м газа в год и планирует нарастить этот объем в ближайшее время до 1 млрд куб. м.



Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2023 года анонсировал заключение контрактов на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном на ПМЭФ-2024. Он уточнял, что стабильные поставки по этим контрактам в центральноазиатские республики начнутся 1 ноября 2025 года.