 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

«Газпром» подписал с Киргизией и Казахстаном контракты по газу

«Газпром» подписал с Киргизией и Казахстаном контракты по газу на 15 лет
Сюжет
ПМЭФ-2024
«Газпром» GAZP ₽122,83 -0,62% Купить
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

«Газпром» подписал с Киргизией долгосрочные контракты на поставку газа через территорию Казахстана, сообщила компания. Подписания состоялись на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2024).

Подписаны контракты между «Газпром экспорт» и ОсОО «Газпром Кыргызстан». Поставки по этим договоренностям будут осуществляться в 2025–2040 годах. Также заключены долгосрочные соглашения на поставку газа между ОсОО «Газпром Кыргызстан» и крупными потребителями республики — ОАО «Электрические станции» и КП «Бишкектеплоэнерго».

Одновременно «Газпром» и казахская НК QazaqGaz подписали долгосрочные договоры на оказание услуг по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Киргизии. Срок действия этих соглашений также 2025–2040 годы.

«Для обеспечения транзита предусматривается, в частности, расширение специально выделенного маршрута на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия — Центр, а также реализация других проектов по развитию газотранспортных мощностей на территории Казахстана», — говорится в релизе.

Миллер анонсировал 15-летние контракты на поставку газа в три страны
Экономика
Алексей Миллер


«Газпром» при этом не уточняет объемы транзита и поставок в своих сообщениях. РБК направил запрос в пресс-службу компании.

В марте заместитель министра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев сообщал, что Киргизия обсуждает с «Газпромом» поставки более 0,5 млрд куб. м газа в республику на будущие периоды. Он уточнял, что в настоящее время республика импортирует порядка 300–340 млн куб. м газа в год и планирует нарастить этот объем в ближайшее время до 1 млрд куб. м.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в конце 2023 года анонсировал заключение контрактов на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном на ПМЭФ-2024. Он уточнял, что стабильные поставки по этим контрактам в центральноазиатские республики начнутся 1 ноября 2025 года.

Авторы
Теги
Татьяна Киселева
Газпром контракты Киргизия Казахстан газ
Материалы по теме
FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет
Бизнес
Миллер анонсировал 15-летние контракты на поставку газа в три страны
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Кремль объяснил разницу между нынешним и Карибским кризисом Политика, 20:41
Суд в Москве отправил под арест француза Винатье Общество, 20:38
Суд арестовал главу администрации поселения Марушкинское в Москве Общество, 20:35
ПСБ даст финансовые гарантии Подольскому машиностроительному заводу Пресс-релиз, 20:34
Федерацию шахмат России временно исключили из FIDE Спорт, 20:34
Кремль исключил возможность России быть «Дедушкой Морозом» для Африки Политика, 20:27
Набиуллина назвала решения для проблемы низкой ликвидности рынка ЦФА Крипто, 20:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Индексация работающим пенсионерам с 2025 года. Что важно знать Экономика, 20:15
НАТО потребовало от членов альянса согласовывать отправку сил на Украину Политика, 20:14
Путин раскрыл число пунктов, занятых армией России в 2024 году Политика, 20:12
«Хромпик» расширит партнерство с правительством Свердловской области Пресс-релиз, 20:11
Активы еще двух немецких банков арестовали по иску «Русхимальянса» Финансы, 20:03
Инди-рок, хип-хоп, джаз и спорт: главные музыкальные фестивали лета-2024 Life, 19:54
На сессии РБК обсудили применение беспилотников в отраслях экономики Отрасли, 19:52