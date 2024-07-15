Экспертиза показала стрельбу из трех видов оружия при покушении на Трампа

Специалисты пришли к выводу, что первые три выстрела, сделанные на митинге, «относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний «акустический импульс» был произведен возможным оружием C»

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Экспертиза показала, что на митинге в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа, стреляли из как минимум трех видов оружия. Об этом сообщил CNN со ссылкой на результаты.

Экспертизу посредством аудиоанализа проводили директор Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталина Григорас и старший научный сотрудник того же учреждения Коул Уайткоттон.

Специалисты пришли к выводу, что первые три выстрела, сделанные на митинге, «относятся к предполагаемому оружию A, следующие пять — к предполагаемому оружию B, а последний «акустический импульс» был произведен возможным оружием C».

Анализ аудиозаписей также свидетельствует, что стрелявший находился на расстоянии около 360–393 футов (110–120 м) от трибуны, где выступал Трамп.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в округе Батлер 13 июля. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь из винтовки типа AR. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены. Расследованием дела занимается ФБР.

Анализ газеты The New York Times показал, что при покушении прозвучало две очереди выстрелов: сперва пять, затем еще три. Газета писала, что стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп.

По информации ФБР, Крукс действовал в одиночку. Оружие полгода назад или позже купил его отец, писало Associated Press.

Трамп после покушения похвалил работу Секретной службы США, отвечающей за его охрану, несмотря на критику, в том числе со стороны конгрессменов. Он не стал менять свои планы и направился в Милуоки (штат Висконсин), где 15 июля открывается съезд Республиканской партии. На мероприятии она должна официально выдвинуть своего кандидата в президенты. Действующий глава государства Джо Байден поручил обеспечить предшественнику полную безопасность.