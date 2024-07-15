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Выборы президента США ,  
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Секретная служба опровергла, что отправила охрану Трампа к Джилл Байден

Сюжет
Выборы президента США
Ранее журналистка Крэбтри заявила, что охранные ресурсы Секретной службы отвели от Трампа и перенаправили на мероприятие Джилл Байден. WSJ называла покушение на экс-президента «ошеломляющим провалом» ведомства
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Секретная служба не перенаправляла охрану кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на мероприятие Джилл Байден, жены президента США Джо Байдена. Об этом заявил руководитель по коммуникациям ведомства Энтони Джульелми в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы не отвлекали ресурсы от экс-президента Трампа, и модели защиты таким образом не работают», — сказал он.

Так он отреагировал на пост в X журналистки Сьюзан Крэбтри, которая, ссылаясь на два источника в Секретной службе, заявила, что охранные ресурсы ведомства были перенаправлены от Трампа и командированы на мероприятие, в котором принимала участие супруга президента США.

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Секретная служба — это федеральная служба, подчиненная МВД США. В ее задачи входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. Сотрудники службы посещают места проведения мероприятий, вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности. Также Секретная служба занимается расследованиями финансовых махинаций, киберпреступлений.

По ее словам, было много дополнительных агентов из числа различных полевых офицеров (не из постоянной охраны Трампа), обеспечивавших безопасность на митинге, потому что его обычная охрана была перегружена работой (некоторые работали по семь дней подряд), а на мероприятии Трампа было только два контрснайпера.

Покушение на экс-президента было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из полуавтоматической винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. 50-летний пожарный, который был участником мероприятия, погиб.

WSJ назвала покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы
Политика
Фото:Jeff Swensen / Getty Images

Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Мотивы стрелка пока не установлены. Расследованием дела занимается ФБР.

После нападения Секретная служба столкнулась с критикой своих действий. Так, The Wall Street Journal назвала покушение «ошеломляющим провалом» ведомства и предупредила о самом серьезном кризисе для него за последние десятилетия. Конгресс США проведет слушания по поводу «неоправданных нарушений мер безопасности» на митинге Трампа.

Джульелми уже опровергал, что был отклонен запрос участника команды экс-президента о предоставлении дополнительных охранных ресурсов. Сам экс-президент назвал работу Секретной службы «фантастической». Трамп похвалил агентов за работу и за ликвидацию стрелка.

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Георгий Смирнов
Дональд Трамп покушение США Секретная служба США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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