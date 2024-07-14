AP узнало, кто купил использованное при покушении на Трампа оружие

20-летнего стрелка Крукса ликвидировали, рядом с его телом нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. По данным AP, оружие полгода назад или позже купил отец нападавшего

Фото: Brendan McDermid / Reuters

По предварительным данным, оружие, которое использовал выстреливший в экс-президента США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс, было куплено его отцом по крайней мере полгода назад, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Собеседники агентства добавили, что пока выясняется, когда и как стрелок получил оружие, также устанавливается его мотив.

Нападение на Трампа было совершено во время предвыборного мероприятия в городе Батлер в Пенсильвании вечером 13 июля. Пуля задела ухо политика. Погиб один мужчина-зритель, еще двое ранены. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Крукс — выходец из пенсильванского района Бетел-Парк. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом молодой человек в январе 2021 года, когда пост президента занял демократ Джо Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей Демократическую партию.

Стрелка ликвидировали на крыше здания, которое расположено примерно в 140 м от места, где выступал Трамп. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку.

Би-би-си со ссылкой на очевидцев сообщила, что за несколько минут до попытки убийства Трампа заметившие стрелка зрители рассказали о нем полиции, но та не предотвратила покушение.

Байден осудил покушение на Трампа. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул он. Действующий лидер провел телефонный разговор с соперником после инцидента.

После покушения Трамп поблагодарил всех за поддержку. «Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — добавил бывший президент США.