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Выборы президента США ,  
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ФБР назвало напавшего на Трампа одиночкой

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Выборы президента США
Покушение совершил 20-летний республиканец Томас Мэтью Крукс, он сделал восемь выстрелов с крыши стоящего неподалеку здания. Погиб один зритель. Мотивы стрелка пока неизвестны
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Совершивший покушение на экс-президента Трампа стрелок был одиночкой, следует из предварительных сведений ФБР, передает ABC.

«Но ситуация до конца не ясна, и следователи хотят быть абсолютно уверены, что у этого человека не было поддержки и что никто не знал, что произойдет», — сказал представитель ведомства.

По сведениям ФБР, в политика стрелял 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Его застрелили снайперы Секретной службы. Мотивы нападавшего неясны, он был зарегистрирован в штате Пенсильвания как республиканец.

ФБР назвало напавшего на Трампа одиночкой
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Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Как выяснила New York Times, стрелок лежал на крыше сарая примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп, прозвучало две очереди выстрелов: сначала три, затем еще пять. Один из зрителей рассказал газете, что пытался предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа.

Одна пуля попала в правое ухо политика, тот после медицинского обследования рассказал, что чувствует себя хорошо. Один человек погиб, еще двое ранены.

Со словами поддержки в адрес Трампа выступили действующий президент Джо Байден, который еще и позвонил своему оппоненту, а также бывший президент Барак Обама, госсекретарь Энтони Блинкен, лидеры Евросоюза и других стран мира.

Шансы Трампа победить на президентских выборах резко выросли, оценивают в Республиканской партии. Схожего мнения и букмекеры, берущие ставки на результаты голосования.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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