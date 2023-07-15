NYT объяснила «паузу» в контрнаступлении Украины серьезными потерями

NYT: в первые две недели контрнаступления Украина потеряла до 20% вооружений и техники

Дальнейшее снижение уровня потерь в технике и вооружениях связано как со сменой тактики Киева, так и с тем, что контрнаступление замедлилось, а в некоторых местах попросту остановилось, отмечает газета

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

До 20% вооружений и техники, задействованных Киевом в первые две недели контрнаступления, оказались повреждены или уничтожены, среди них западные танки и бронетранспортеры, пишет The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских официальных лиц.

По словам собеседников издания, в последующие недели уровень потерь снизился до 10%. Это связано с изменением тактики Украины, которая сосредоточилась на использовании артиллерии и ракет большой дальности вместо атак через минные поля, говорят они.

В то же время газета отмечает тот факт, что потери уменьшились, поскольку само контрнаступление замедлилось, а местами даже остановилось. Несмотря на потери, украинская армия сумела пройти только пять миль (8 км) из 60 (почти 100 км), которые она рассчитывает преодолеть, говорится в статье.

У России было много месяцев, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, фронт усеян минами, противотанковыми ловушками и укреплениями, пишет издание. В связи с этим эксперты назвали неудивительным то, что Украина понесла относительно серьезные потери.

The New York Times пишет о случаях серьезного повреждения БМП Bradley при подрывах на минах. Проект Oryx, отслеживающий потери ВСУ, которые можно визуально подтвердить, отмечает, что как минимум 28 таких машин были брошены, повреждены или уничтожены. Аналитики также подтвердили потерю Украиной как минимум 24 танков, в том числе из собственного арсенала Киева, в дополнение к тем, что поставили западные страны. Десять из них были танками Leopard и немецкими машинами разминирования. Глава Минобороны Сергей Шойгу в середине июля говорил, что российские военные с начала наступления Киева убили более 26 тыс. украинских военнослужащих, уничтожили 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley — в общей сложности свыше 1,2 тыс. единиц различной бронетехники.

Короткую паузу в контрнаступлении ранее признавал президент Украины Владимир Зеленский, связав это с нехваткой техники и боеприпасов и призвав западных союзников ускорить темпы поставок. Украинские силы начали движение, но более продуманно, говорят неназванные американские официальные лица. Они считают, что темпы контрнаступления могут возрасти с передачей США кассетных боеприпасов Киеву.

Украинское наступление продолжается с начала июня. Это подтверждал и Киев, и Москва. Украина и НАТО говорили о серьезном сопротивлении со стороны российских сил. Минобороны России неоднократно заявляло об успешном отражении атак ВСУ по всем направлениям.