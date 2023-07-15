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Джонсон заявил, что страны НАТО должны принять Украину без условий

Борис Джонсон: страны НАТО должны принять Украину как можно быстрее без условий
От них требовалось лишь дать понять, что Украина сможет вступить, как только закончатся бои. Вместо этого украинцы получат «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия», сказал Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, написал он для Daily Mail.

«Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — заявил он.

По его словам, от альянса требовалось лишь дать понять Украине, что она сможет присоединиться к блоку, как только закончатся военные действия, что было бы «правильным сигналом». Однако вместо этого украинцы получат «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия», указал Джонсон.

«Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование», — отметил экс-премьер. Он упомянул саммит блока в Бухаресте в 2008 году, когда было принято решение о возможном будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО. «Когда союзники придут к соглашению? Когда условия будут соблюдены? Союзники обо всем этом договорились еще 15 лет назад!» — указал Джонсон. «Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — подчеркнул он.

Украина призывала НАТО четко и недвусмысленно объявить, когда она сможет стать полноценным членом блока. На саммите альянса в Вильнюсе не были установлены сроки вступления в него, как того добивался Киев. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал упростить процедуру: Украину решили не обязывать выполнять план действий по подготовке к членству. «Приглашение [в альянс] последует, когда все условия будут соблюдены», — сказал Столтенберг, подчеркнув, что «пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться».

Украинский лидер Владимир Зеленский счел, что у союзников, вероятно, нет готовности ни пригласить его страну в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Он назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, при которой нет конкретных сроков ни для того, ни для другого.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что ускоренное вступление Украины в НАТО «таит в себе очень большие опасности». Российские власти неоднократно называли недопущение соседней страны в альянс одной из целей военной операции.

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Теги
Елена Чернышова
Борис Джонсон Украина НАТО
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