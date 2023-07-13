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Reuters узнал о плане ЕС подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка

Reuters: для продления зерновой сделки ЕС может подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка
Россия называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT условием для продления зерновой сделки. Источники Reuters сообщили, что ЕС не готов переподключить к системе сам банк, однако готов сделать исключение для его «дочки»
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Евросоюз рассматривает вариант подключения к SWIFT «дочки» Россельхозбанка для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Россия называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT одним из условий для продления сделки. Однако, по данным Reuters, ЕС не хочет переподключать банк напрямую, но готов сделать исключение для его «дочки».

Ранее о том, что в ЕС изучают предложение по созданию «дочки» Россельхозбанка, сообщали источники Financial Times. По их словам, эту идею обсуждали на июньском саммите ЕС. Евродепутаты сочли ее «наименее худшим вариантом» для того, чтобы Россия продлила зерновую сделку. По данным газеты, вопрос осложнялся тем, что РСХБ — полностью государственный банк.

Россия и Украина в июле 2022 года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Сделка неоднократно продлевалась, на настоящий момент ее действие истекает 17 июля. Москва заявляла, что положения, касающиеся содействию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. В начале июля МИД сообщил, что оснований для продления соглашения нет.

В качестве необходимых условий для дальнейшего продления сделки российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

В мае Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT до завершения конфликта на Украине. Банк был отключен от системы в июне 2022 года в рамках западных санкций против России.

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Ранее 12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. «Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — уточнил представитель генсека ООН.

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Россельхозбанк SWIFT ЕС Зерновая сделка Военная операция на Украине санкции
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