В Москве задержали администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка»

Бывшего полковника ФСБ задержали по подозрению в вымогательстве у политиков и бизнесменов, сообщает «112». По данным канала, он администрировал «Кремлевскую прачку», «Силовики» и BRIEF — в двух последних информацию опровергли

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве силовики задержали бывшего полковника ФСБ, а ныне администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» (260 тыс. подписчиков) Михаила Полякова, сообщил источник РБК, близкий к МВД.

Об этом также сообщает телеграм-канал «112». По его данным, Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. Утром он был задержан в своей квартире и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. «112» отмечает, что мужчина также администрирует каналы «Силовики» и BRIEF. Оба телеграм-канала эту информацию опровергли.

По данным Baza, Полякова также связывают с телеграм-каналом «Незыгарь» (331 тыс. подписчиков). В отличие от «Кремлевской прачки», где последний пост был размещен в четверг вечером, «Незыгарь», «Силовики» и BRIEF продолжают активно постить.

РБК направил запросы в СКР и пресс-центр МВД России.

За последний год силовики задержали уже несколько администраторов популярных телерам-каналов по делу о так называемых «блоках на негатив» — обязательства не публиковать негативные материалы о тех, кто оплатил блок.

Так, в октябре 2022 года были задержаны и арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Их дело связано с публикацией в телеграм-канале «Тушите свет» статьи, содержащей недостоверные сведения о главе «Ростеха» Сергее Чемезове. По версии следователей, за удаление материала Суханов и Романовский требовали 11 млн руб.

В феврале этого года по делу о вымогательстве суд арестовал администратора телеграм-канала «Новый век» Александра Гусова. ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах тогда сообщал, что Гусов также является учредителем канала ВЧК-ОГПУ, в самом телеграм-канале эту информацию опровергли.

В мае полиция задержала создателей сети анонимных телеграм-каналов с «яркими и токсичными» наименованиями, которых также заподозрили в вымогательстве. По обвинению в вымогательстве (часть 3 пункт б статья 163 УК) задержаны диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналист, который писал тексты, уточняли в МВД. Baza и BRIEF без ссылки на источник писали, что речь идет о владельцах и администраторах 37 каналов, среди которых один федеральный — Public Opinion, остальные — региональные, в том числе «Балтийский следопыт», «Ханты и манси», «Тайны Таймыра», «Ляпкин Тяпкин», «Волга Волга», «Заметки сталевара» и другие.

