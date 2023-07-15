The Times сообщила о возможном уходе Уоллеса с поста министра обороны

Газета связывает возможную отставку главы Минобороны с тем, что премьер Риши Сунак не смог убедить президента США Джо Байдена в том, что Уоллес должен стать генсеком НАТО вместо Йенса Столтенберга

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подумывает об отставке осенью, пишет The Times.

Премьер-министр Риши Сунак готовит перестановки в своем правительстве перед следующими выборами. Уоллес считает, что его время на посту главы Минобороны подходит к концу и обдумывает возможность вовсе уйти из политики.

«Эта перестановка касается будущего, и Риши представит общественности обновленную команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него естественно отойти в сторону», — сказал изданию высокопоставленный источник в правительстве.

Среди возможных преемников газета называет замглавы Минфина Джона Глена, замглавы МВД Тома Тугендхата и замглавы МИД Энн-Мари Тревельян.

The Times связывает возможную отставку главы Минобороны с тем, что премьер не смог убедить президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в том, что Уоллес должен стать генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга.

В июне газета Telegraph писала, что Сунак во время визита в Соединенные Штаты намерен предложить Байдену поддержать кандидатуру британского министра обороны на пост следующего главы альянса. Однако американский лидер заблокировал кандидатуру Уоллеса из-за того, что Лондон решил обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, указывало издание. Столтенберг остался в должности главы альянса еще на год.