ВГА Херсона и Запорожья запретили дискредитацию властей и армии России
Дискредитация внешней политики, органов власти, Вооруженных сил России и распространение заведомо ложных сведений об их действиях запрещено в Херсонской области и части Запорожской области Украины. Соответствующие указы приняли главы военно-гражданских администраций (ВГА) регионов, сформированных на занятых российскими войсками территориях.
Соответствующие указы появились в Telegram-каналах ВГА Херсонской области и главы Запорожской ВГА Евгения Балицкого.
«В качестве меры наказания может быть применено принудительное выдворение за пределы Запорожской области. Решение о принудительном выдворении принимается военным комендантом и исполняется в течение 24 часов», — написал Балицкий.
Он отметил, что дискредитировать также запрещено и саму ВГА Запорожской области, как и распространять о ней заведомо ложные сведения, которые бы «создавали угрозу стабильности, пропаганду или оправдание терроризма, включая террористическую деятельность националистических формирований». Публичные мероприятия без согласования с пророссийскими властями части региона и «создание угрозы общественной безопасности в иных формах» также оказались запрещены.
Власти Херсонской и части Запорожской области не уточнили, в какие регионы намерены выдворять нарушивших указ.
В России также запрещена дискредитация действий вооруженных сил, ее ввели в законодательство в начале марта. Согласно закону «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» наказывается штрафом до 1,5 млн руб., принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. В случае наступления «тяжких последствий» срок заключения составит до 15 лет. Позднее ответственность ввели также за фейки о работе Росгвардии и российских госорганов за рубежом.
Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области, из крупных городов — Мелитополь, Бердянск и Васильевку. На этих территориях действует бивалютная система (рубли используются наравне с гривнами), жителям выдают российское гражданство по упрощенной процедуре. «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — утверждали в ВГА.
Аналогичные заявления делали и в Херсонской ВГА. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом», — сказал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
В российском МИДе настаивали, что жители этих регионов Украины могут выбрать будущее самостоятельно, причем возвращения под контроль Киева они не хотят. Украина выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на занятых территориях, предупреждал украинский президент Владимир Зеленский.
Власти Украины не признают сформированные на подконтрольных российским военным территориях военно-гражданские администрации.