Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 16:00
Власти изменили специальные «ковидные» выплаты медикам Общество, 19:41
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 19:35
В Латвии одобрили ограничение поездок за покупками в Россию и Белоруссию Политика, 19:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:25
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 19:22
Запрет платежей в ЦФА и взлом на $4,7 млн. Главные события недели Крипто, 19:18
Reuters узнал о желании Украины договориться по зерну на следующей неделе Политика, 19:17
Бывший тренер сборной России назвал Ярцева настоящим профи Спорт, 19:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 19:10
В ОАЭ назвали «сомнительный» момент в применении санкций Запада Политика, 19:10
Быстров словами «он навсегда в моем сердце» отреагировал на смерть Ярцева Спорт, 19:00
Ликсутов объяснил рост популярности общественного транспорта у москвичей Город, 19:00
Власти Шпицбергена нашли оружие и боеприпасы на иностранном судне Общество, 18:54
Дума одобрила статус ветерана для отражавших «вторжение в Россию» Политика, 18:48
Война санкций ,  
0 

В Латвии одобрили ограничение поездок за покупками в Россию и Белоруссию

Принятые сеймом поправки призваны сократить число поездок граждан в соседние страны для покупок по более низким ценам: если раньше это можно было делать каждую неделю, то теперь — лишь раз в месяц
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», передает lsm.lv. Раньше подакцизные товары можно было раз в неделю перевозить через границу для использования в личных целях, а с принятием поправок этот интервал увеличится до 30 дней.

В законопроекте поясняется, что изменения направлены на то, чтобы сократить число поездок граждан в Россию и Белоруссию для покупки таких товаров.

В конце июня Латвийское радио сообщало, что, несмотря на предостережения МИДа от поездок в Белоруссию, латвийцы продолжают ездить в страну, чтобы покупать некоторую продукцию по более низким ценам. Теперь такие поездки можно будет совершать не чаще, чем раз в месяц.

Латвия с начала российской военной операции поддерживает Украину и осуждает действия России. Рига присоединилась к санкциям ЕС и ввела ряд собственных мер. В апреле сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку спецоперации. В стране запрещено вещание всех российских телеканалов.

Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Политика
Александр Лукашенко

Латвия отказалась платить за российский газ в рублях после того, как Москва ввела такую схему оплаты для недружественных государств. 14 июля сейм утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Белоруссия оказалась под ограничениями, так как власти западных стран обвиняют ее в оказании поддержки России. Рига расторгла соглашение с Минском о перевозке военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты. Минюст Латвии в июне анонсировал закон об отчуждении российской и белорусской собственности на территории страны: конфискованные объекты недвижимости будут использовать, в частности, для размещения украинских беженцев.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Латвия санкции против России Сейм акцизы
Материалы по теме
Сейм Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Политика
Минюст Латвии создаст закон об отчуждении имущества России и Белоруссии
Политика
Глава МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами «терпи, моя красавица»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter