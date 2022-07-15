В Латвии одобрили ограничение поездок за покупками в Россию и Белоруссию

Принятые сеймом поправки призваны сократить число поездок граждан в соседние страны для покупок по более низким ценам: если раньше это можно было делать каждую неделю, то теперь — лишь раз в месяц

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», передает lsm.lv. Раньше подакцизные товары можно было раз в неделю перевозить через границу для использования в личных целях, а с принятием поправок этот интервал увеличится до 30 дней.

В законопроекте поясняется, что изменения направлены на то, чтобы сократить число поездок граждан в Россию и Белоруссию для покупки таких товаров.

В конце июня Латвийское радио сообщало, что, несмотря на предостережения МИДа от поездок в Белоруссию, латвийцы продолжают ездить в страну, чтобы покупать некоторую продукцию по более низким ценам. Теперь такие поездки можно будет совершать не чаще, чем раз в месяц.

Латвия с начала российской военной операции поддерживает Украину и осуждает действия России. Рига присоединилась к санкциям ЕС и ввела ряд собственных мер. В апреле сейм одобрил закон о лишении гражданства за поддержку спецоперации. В стране запрещено вещание всех российских телеканалов.

Латвия отказалась платить за российский газ в рублях после того, как Москва ввела такую схему оплаты для недружественных государств. 14 июля сейм утвердил запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Белоруссия оказалась под ограничениями, так как власти западных стран обвиняют ее в оказании поддержки России. Рига расторгла соглашение с Минском о перевозке военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты. Минюст Латвии в июне анонсировал закон об отчуждении российской и белорусской собственности на территории страны: конфискованные объекты недвижимости будут использовать, в частности, для размещения украинских беженцев.