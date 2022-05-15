Латвия расторгла соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов

Договор о перевозке военных грузов из Белоруссии через латвийские порты был подписан еще до того, как республика вступила в ЕС и НАТО. На фоне военной операции на Украине Рига пересматривает отношения с Москвой и Минском

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство транспорта Латвии расторгло соглашение с Белоруссией о перевозке военных грузов из этой республики в третьи страны через латвийские порты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что договор был подписан правительством в январе 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Европейский союз. Республика стала членом ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта того же года — членом НАТО.

«В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и договор с Беларусью на эти нормы не распространяется», — говорится в сообщении Минтранса.

После начала российской военной операции на Украине латвийские власти пересматривают отношения с Москвой и Минском, отметили в министерстве.

Весной прошлого года Белоруссия начала переориентировать торговые потоки с балтийских портов на российские. Страна отгрузила первые партии нефтепродуктов — бензина и мазута — в российские порты. Бензин будет переваливаться через терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга, мазут — через Петербургский нефтяной терминал в порту Санкт-Петербург. О возможной переориентации грузовых потоков с балтийских портов президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял еще в 2020 году, после расширения санкций против Минска. В феврале прошлого года Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские порты. Страна сможет перегружать более 9,8 млн т нефтепродуктов в 2021–2023 годах.

В конце марта латвийские власти сообщили о планах закрыть свои порты для российских судов. По словам министра сообщения страны Талиса Линкайтса, в таком случае при пессимистичном прогнозе грузооборот в порту Вентспилса сократится на две трети, в Риге — на 45%, в Лиепае — на 20–30%.

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В начале апреля Евросоюз ввел очередные санкции против России из-за военной операции на Украине. В частности, ограничительные меры включают запрет для судов под российским флагом заходить в порты ЕС. Помимо того, Брюссель ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами.