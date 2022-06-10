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Минюст Латвии создаст закон об отчуждении имущества России и Белоруссии

Министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил экспертам ведомства к 17 июня разработать закон об отчуждении российской и белорусской собственности на территории страны. Об этом он написал в Twitter.

Он уточнил, что речь идет о «Доме Москвы» в Риге, а также белорусских санаториях «Янтарный берег» и «Белоруссия» в Юрмале. «Эти объекты мы будем использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра», — заявил Борданс.

По его словам, в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество в уголовном процессе. Однако специальный закон все равно нужен, «чтобы устранить любые препятствия и интерпретации» в отношении отчуждения собственности, принадлежащей России и Белоруссии, добавил глава Минюста.

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Ранее о планах конфискации российской собственности заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В марте польский МИД инициировал процесс изъятия двух объектов недвижимости в Варшаве, которые «находятся в несанкционированном владении» России и «не используются в дипломатических целях». Речь шла о средней школе при посольстве России в Польше и заброшенном здании. В ведомстве подчеркнули, что решение было принято в связи с «диспаритетом объема имущества, принадлежащего [России] в польско-российских отношениях» и «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем».

Теги
Минюст Латвия российская собственность Белоруссия Закон конфискация имущества
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