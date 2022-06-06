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Война санкций ,  
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Латвия приостановила вещание всех российских телеканалов

Прежде Рига вводила ограничения против отдельных каналов, а с 9 июня в стране перестанут транслироваться 80 оставшихся. Ограничения будут сняты лишь после окончания военной операции на Украине

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил трансляцию в Латвии всех российских телеканалов, пишет LETA со ссылкой на председателя организации Ивара Аболиньша. Мера вступит в силу 9 июня и будет действовать до окончания военных действий на Украине и возвращения в ее состав Крыма.

К моменту принятия решения на территории страны разрешалась трансляция 80 российских каналов. С начала года латвийские власти запретили вещание многих каналов, в том числе РБК, версий РЕН ТВ и НТВ, RT, ТНТ, «Пятница International», RTVI, «Домашний» и многих других.

Как отмечает Delfi, после того как регулятор заблокировал несколько развлекательных телеканалов, занимающаяся их ретрансляцией Global Media подала на NEPLP в суд. В иске компания указала, что совет не смог объяснить, как именно эти каналы угрожают государственной безопасности страны. 26 мая сейм в окончательном чтении принял поправки в законодательство, которые наделили NEPLP правом ограничивать показ каналов из государств, угрожающих суверенитету других стран.

Глава МИД Латвии заявил о планах отказаться от поставок российского газа
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Фото:Михаил Дышлюк / ТАСС

В рамках санкций из-за военной операции на Украине Латвия также запретила въезд нескольким десяткам российских деятелей культуры (включая режиссера Никиту Михалкова, актера Владимира Машкова, певицу Полину Гагарину и певца Филиппа Киркорова) и объявила 9 мая Днем памяти погибших на Украине вместо Дня победы. В стране нельзя использовать буквы Z и V, изображенные на российской военной технике на Украине, и георгиевские ленты.

В МИД после запрета на вещание телеканалов обещали ответные шаги в отношении иностранных СМИ в России.

Российская военная операция на Украине продолжается с 24 февраля, и руководство страны подчеркивает, что она завершится после выполнения ее основных целей: демилитаризации и денацификации Украины и «освобождения» Донбасса. Кроме того, в Москве добиваются, чтобы Киев признал ДНР и ЛНР независимыми, а Крым — российским. Вопрос принадлежности полуострова, который вошел в состав России в 2014 году, власти считают закрытым. Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что Киев никогда не признает Крым российским.

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