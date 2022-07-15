Путин назначил Мантурова вице-премьером

Мантуров будет совмещать должность вице-премьера с руководством Минпромторгом. Ранее на заседании Госдумы он заявил о необходимости уйти от «рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета»

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом Путин снизил число вице-премьеров с 11 до 10. Вице-премьера Юрия Борисова, курировавшего в правительстве космос и оборонную промышленность, президент освободил от должности. Ранее о том, что Борисов уйдет со своего поста в ближайшее время, сообщали источники РБК.

Борисова президент назначил главой «Роскосмоса», освободив от этой должности Дмитрия Рогозина.

12 июля Путин увеличил число вице-премьеров до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова в Госдуму.

15 июля нижняя палата, завершившая весеннюю сессию, собралась на внеочередное заседание, на котором утвердила кандидатуру главы Минпромторга вице-премьером.

Выступая на внеочередном заседании Госдумы Мантуров заявил, что России необходимо совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета». «Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», — подчеркнул он.

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Мантурову 53 года. Он руководит Минпромторгом с 2012 года, а до этого был замглавы ведомства. С 2012 года возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию. совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Последние три года Мантуров, согласно публикуемым декларациям, становился самым богатым российским министром. В 2021 году он отчитался о заработанных 704,6 млн руб.