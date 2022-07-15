Путин назначил Мантурова вице-премьером
Президент Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова зампредседателя правительства, сообщается на сайте Кремля.
Другим указом Путин снизил число вице-премьеров с 11 до 10. Вице-премьера Юрия Борисова, курировавшего в правительстве космос и оборонную промышленность, президент освободил от должности. Ранее о том, что Борисов уйдет со своего поста в ближайшее время, сообщали источники РБК.
Борисова президент назначил главой «Роскосмоса», освободив от этой должности Дмитрия Рогозина.
12 июля Путин увеличил число вице-премьеров до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга. В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова в Госдуму.
15 июля нижняя палата, завершившая весеннюю сессию, собралась на внеочередное заседание, на котором утвердила кандидатуру главы Минпромторга вице-премьером.
Выступая на внеочередном заседании Госдумы Мантуров заявил, что России необходимо совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета». «Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», — подчеркнул он.
Мантурову 53 года. Он руководит Минпромторгом с 2012 года, а до этого был замглавы ведомства. С 2012 года возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию. совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.
Последние три года Мантуров, согласно публикуемым декларациям, становился самым богатым российским министром. В 2021 году он отчитался о заработанных 704,6 млн руб.