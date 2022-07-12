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Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Михаил Мишустин и Денис Мантуров (слева направо)
Михаил Мишустин и Денис Мантуров (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность зампредседателя правительства — министра промышленности и торговли, сообщается в Telegram-канале кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил число вице-премьеров с десяти до 11.

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Денис Мантуров

В число заместителей Мишустина входят первый вице-премьер Андрей Белоусов, зампред правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее Совет Госдумы назначил внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что на внеплановом заседании планируется рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики, чтобы не оставлять их на осень. Весенняя сессия палаты закончилась 6 июля. Согласно ст. 103 Конституции, Госдума по представлению премьера утверждает кандидатуры вице-премьеров и министров, за исключением министров силового блока, которые назначаются после консультаций с Совфедом.

Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко накануне заявила, что в повестке Госдумы нет вопросов, относящихся к компетенции Совфеда, но, если потребуется, сенаторы готовы «собраться в любой момент».

Теги
Денис Мантуров вице-премьер Михаил Мишустин Минпромторг правительство
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