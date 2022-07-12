Вице-премьер Борисов уйдет в отставку

Курирующий космос и ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку в ближайшее время, рассказали источники РБК. Ранее Госдуму экстренно вернули с каникул, в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также подтвердили источник РБК в оборонно-промышленном (ОПК) комплексе, федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.

По словам источников, знакомых с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин. Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».

«Роскосмос» не стал комментировать эту информацию. РБК также направил запрос в аппарат Борисова.

11 июля стало известно, что Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом, следует из указа. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров. В тот же день премьер Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на новую должность, говорится на сайте правительства. Госдума рассмотрит ее 15 июля.

Денису Мантурову 53 года, он десять лет руководит Минпромторгом — с мая 2012 года, а до этого работал заместителем министра министра еще пять лет. С тех же пор он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», гендиректор которой — Сергей Чемезов. Мантуров также входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Последние три года чиновник становился самым богатым министром: по итогам 2019 года он отчитался о заработанных 586 млн руб., 2020-го — 740 млн руб., 2021 года — 704,6 млн руб. Он единственный член правительства, владеющий автомобилем Tesla.