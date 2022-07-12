Вице-премьер Борисов уйдет в отставку
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса, а также подтвердили источник РБК в оборонно-промышленном (ОПК) комплексе, федеральный чиновник и экс-чиновник правительства.
По словам источников, знакомых с обсуждением вопроса, Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую сейчас занимает Дмитрий Рогозин. Эту информацию также подтвердил экс-чиновник правительства. Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть «крупный промышленный актив».
«Роскосмос» не стал комментировать эту информацию. РБК также направил запрос в аппарат Борисова.
11 июля стало известно, что Госдуму экстренно вернули с каникул для внеочередного заседания 15 июля. На следующий день президент Владимир Путин своим указом увеличил число вице-премьеров с 10 до 11. Новый вице-премьер будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом, следует из указа. Сейчас министерство возглавляет Денис Мантуров. В тот же день премьер Михаил Мишустин внес кандидатуру Мантурова на новую должность, говорится на сайте правительства. Госдума рассмотрит ее 15 июля.
Денису Мантурову 53 года, он десять лет руководит Минпромторгом — с мая 2012 года, а до этого работал заместителем министра министра еще пять лет. С тех же пор он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», гендиректор которой — Сергей Чемезов. Мантуров также входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.
Последние три года чиновник становился самым богатым министром: по итогам 2019 года он отчитался о заработанных 586 млн руб., 2020-го — 740 млн руб., 2021 года — 704,6 млн руб. Он единственный член правительства, владеющий автомобилем Tesla.
Кто такой Борисов
65-летний Юрий Борисов является заместителем председателя правительства более четырех лет. В мае 2018 года он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. В зону его ответственности легли оборонная промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив ему дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. Однако под конец 2020 года Борисов части новых полномочий лишился, продолжив курировать оборонную и гражданскую промышленность, а также космос.
Борисов родился в городе Вышний Волочек, в 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище, затем Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978 год) и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1985 год).
С 1978 по 1998 год проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР, Российской Федерации. С 1998 по 2004 год работал генеральным директором Научно-технического центра «Модуль» (разработка авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем), с 2004 по 2008 год — в Федеральном агентстве по промышленности, с 2008 по 2011 год — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
С марта 2011 года — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве России. Указом президента от 15 ноября 2012 года назначен заместителем министра обороны. На этом посту курировал взаимодействие с оборонной промышленностью.
Доктор технических наук, лауреат Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова. По данным газеты «Коммерсантъ», Владимир Путин присвоил закрытым указом Борисову звание Героя России.