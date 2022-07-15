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Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Ни один из депутатов не проголосовал против кандидатуры главы Минпромторга. Мантуров будет совмещать должность вице-премьера с руководством ведомством
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Государственная дума согласилась утвердить главу Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером в российском правительства. За кандидатуру проголосовали 394 депутата, против — никто, один человек воздержался.

Мантуров будет совмещать эту должность с руководством Минпромторгом. Кандидатуру министра на пост замглавы правительства внес премьер Михаил Мишустин.

Сейчас в России 10 вице-премьеров, Мантуров согласно указу президента Владимира Путина станет 11-м. Последний раз число вице-премьеров увеличивали в 2020 году, когда такую должность занял бывший министр энергетики Александр Новак.

Весенняя сессия Госдумы завершилась 6 июля. Решение об утверждении Мантурова было принято на внеочередном заседании 15 июля, на котором нижняя палата рассматривает также инициативы по поддержке экономики и соцзащите.

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Денис Мантуров

Мантурову 53 года. Он занимает пост министра промышленности и торговли с 2012 года, а до этого был заместителем главы ведомства. С 2012 года возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию. совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

Последние три года Мантуров, согласно публикуемым декларациям, становился самым богатым российским министром. В 2021 году он отчитался о заработанных 704,6 млн руб.

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