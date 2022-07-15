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В МИДе предупредили Запад о риске рецессии из-за санкций против России

Попытки западных партнеров обвинить Россию в нестабильности на глобальных сырьевых рынках и ввести против нее санкции могут обернутся глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин во время выступления на форуме по целям устойчивого развития, передает «РИА Новости».

Рецессия — это устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста, которое длится месяцами или даже годами. При определении рецессии экономисты учитывают снижающиеся показатели ВВП, уровней промышленного производства, реальных доходов и расходов населения, а также уровень безработицы.

По мнению Вершинина, просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике экономик западных стран были допущены еще в пандемию COVID-19 и «привели к всплеску нестабильности» на сырьевых рынках задолго до начала спецоперации на Украине.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — отметил замглавы российского МИДа.

JPMorgan предупредил об «опасной близости» экономики США к рецессии
Экономика
Фото:Andrew Kelly / Reuters

12 июля Международный валютный фонд представил отчет, в котором пришел к выводу, что экономика США быстро преодолела вызванный пандемией коронавируса шок, однако из-за значительного роста инфляции бороться с риском рецессии стало труднее. В МВФ добавили, что дополнительные проблемы создает ситуация на Украине, «затяжная пандемия COVID-19 и ограничения со стороны предложения».

Риск рецессии в Европе увидел советник немецкого канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плётнер. По его мнению, это может произойти в случае резкого отказа Германии от поставок газа, нефти и угля из России. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — подчеркнул Плётнер.

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