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Операция Израиля против Ирана ,  
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Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием»

Верховный лидер Ирана Хаменеи пригрозил Израилю «суровым наказанием»
Сюжет
Операция Израиля против Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением после атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания». Его слова передает Mehr.

Хаменеи признал, что в результате атаки «несколько командиров и ученых приняли мученическую смерть».

В результате удара погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров КСИР, а также были убиты иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

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Политика

Ранее пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Израиль и США «получат сильную пощечину» из-за израильских ударов по Ирану. По его словам, вооруженные силы Ирана вскоре нанесут ответные удары.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не причастен к операции Израиля, и предостерег Иран от действий против персонала и интересов американской стороны.

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Евгений Вахляев
Иран Израиль Иранская ядерная программа Али Хаменеи
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Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
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