Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю «суровым наказанием»
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением после атаки Израиля на Иран. Он заявил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и мучительную участь» и должен ожидать «сурового наказания». Его слова передает Mehr.
Хаменеи признал, что в результате атаки «несколько командиров и ученых приняли мученическую смерть».
В результате удара погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами и ряд других высокопоставленных офицеров КСИР, а также были убиты иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Ранее пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Израиль и США «получат сильную пощечину» из-за израильских ударов по Ирану. По его словам, вооруженные силы Ирана вскоре нанесут ответные удары.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не причастен к операции Израиля, и предостерег Иран от действий против персонала и интересов американской стороны.
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