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Операция Израиля против Ирана ,  
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Израиль заявил о гибели глав ВВС КСИР при ударе по подземному штабу

Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Израиль ликвидировал командующего ВВС КСИР Али Хаджизаде и других высокопоставленных военных при ночном ударе по подземному штабу, сообщили в ЦАХАЛ. По данным Reuters, речь может идти о гибели как минимум 20 иранских командиров
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Высшее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собралось в подземном штабе для подготовки к атаке на Израиль, израильская авиация нанесла по нему комбинированный удар, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

При ударе погиб командующий ВВС КСИР Али Хаджизаде и высшее командование ВВС Ирана. ЦАХАЛ отметил, что Хаджизаде командовал прямыми ракетными и беспилотными атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и прямым ракетным ударом в апреле 2024 года. Он также публично заявлял о своей приверженности уничтожению Израиля на различных мероприятиях в последние годы и «играл центральную роль в разработке плана иранского режима по уничтожению Израиля».

«Вместе с Хаджизаде были ликвидированы командующий подразделением беспилотников ВВС КСИР Тахер Фур и глава воздушного командования ВВС КСИР Дауд Шейхиян. Военно-воздушные силы КСИР несут ответственность за неоднократные нападения на израильское гражданское население, — говорится в сообщении. — Кроме того, высокопоставленные должностные лица, которые были ликвидированы, руководили атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года».

Reuters со ссылкой на источники пишет, что Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных военных командиров Ирана.

Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Израиль объявил о проведении операции против Ирана в ночь на 13 июня. Ее целями стали «нанесение ущерба ядернойй инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу» республики, уточнял израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В ЦАХАЛ ранее сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида. Эти сведения подтвердил Тегеран. Tasnim писал о гибели шестерых ученых-ядерщиков.

По данным Fars, утром Израиль нанес новый удар по ключевому объекту по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан).

Иран заявил, что Израиль перешел «все красные линии», и на ответные меры больше нет никаких ограничений. В иранском правительстве добавили, что Тегеран начал реализацию необходимых «оборонительных, политических и правовых мер», которые «заставят пожалеть» об атаке еврейское государство.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Алина Черкашина
Иран Израиль КСИР ЦАХАЛ командующий ВВС
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