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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Глава МИД Ирана назвал условие прекращения атак на Израиль

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Yossi Zeliger / Reuters
Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Тегеран не поверил сигналам США о непричастности к ударам Израиля по Ирану, у него есть «веские доказательства поддержки американскими войсками в регионе израильских атак». Об этом заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи, речь опубликована Shahrekhabar.

Если же Вашингтон возражает против подозрений Тегерана, то пусть открыто объявит свою позицию и осудит удары по ядерным объектам Ирана, призвал Арагчи.

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Глава иранского МИДа сказал, что вооруженное нападение на Иран было предпринято специально, чтобы сорвать переговоры по ядерной сделке.

Арагчи сказал, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но ни за что не подпишет бумаги, лишающие Тегеран законных прав на мирный атом. Он также подчеркнул, что Иран готов прекратить удары по Израилю, в случае если последний перестанет атаковать Иран.

По словам Арагчи, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке. Правительство США же помогло атаковать Иран, сказал Арагчи.

Из доказательств политик привел заявления «[американского президента Дональда] Трампа, который в интервью открыто признал свою поддержку [Израиля] и четко сказал, что «существуют следующие этапы».

Трамп в интервью Fox News 13 июня сказал, что заранее знал о планах Израиля нанести удар по Ирану, «не было никаких сюрпризов», но подчеркнул, что Соединенные Штаты не были вовлечены в эту операцию. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон будет защищать себя и Израиль, если Иран предпримет ответные действия.

Израильская армия атаковала Иран в ночь на 13 июня, заявив, что атака предупреждает ядерную угрозу со стороны Тегерана. Последний нанес ответный удар спустя 17 часов. Затем стороны продолжили взаимные удары. Axios вечером 13 июня сообщал, что военные США участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.

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Софья Полковникова
Иран Израиль США вмешательсство
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