Хаменеи в ответ на атаку Израиля пообещал сделать его «беспомощным»
Иран не оставит безнаказанным преступление Израиля против республики, заявил в обращении верховный лидер страны Али Хаменеи, передает IRNA.
«Вооруженные силы действуют решительно и поставят подлый сионистский режим в беспомощное положение», — заявил он.
Он уверил народ Ирана, что «в этом вопросе не будет никаких послаблений».
Израильская армия на фоне возможной атаки со стороны Тегерана призвала граждан избегать открытых территорий и скоплений людей и находиться поближе к укрытиям.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным назвал «агрессию» со стороны Израиля «явным нарушением международных норм» и пообещал, что «она непременно получит достойный ответ». Он добавил, что Иран «не стремится к созданию ядерного оружия» и готов это гарантировать. Израиль связывал начало атаки 13 июня именно с тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.
Путин также провел переговоры в израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он отметил, что Москва осуждает действия Израиля, и выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».
Израиль в течение 13 июня атаковал военные, ядерные объекты Ирана, места нахождения командующих иранскими войсками. Тегеран в ответ проводил пуски беспилотников в направлении Ирана.
Высокопоставленный израильский военный чиновник заявил журналистам, что Израиль проводит «не операцию, это спланированная война в 1,5 тыс. км» от страны, передает The Times of Israel.
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