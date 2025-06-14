Иран заявил о невозможности переговоров с США, пока Израиль наносит удары

Пока не прекратятся удары Израиля, участие в диалоге с США, которые выступают «главным спонсором агрессора», не имеет смысла, заявили в МИДе. Речь идет о переговорах по ядерной сделке, Вашингтон и Тегеран обсуждают ее с апреля

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Иран считает невозможным и бессмысленным участие в каких-либо переговорах с США, пока Израиль продолжает атаковать иранскую территорию, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его ответы на вопросы журналистов опубликованы в телеграм-канале иранского внешнеполитического ведомства.

«Очевидно, что в текущих условиях и до тех пор, пока агрессия сионистского режима против иранского народа не прекратится, бессмысленно участвовать в диалоге со стороной, которая является крупнейшим сторонником и пособником агрессора», — сказал Багаи.

По словам министра, сейчас Иран сосредоточен на том, чтобы противостоять «агрессии» Израиля. «Враги дипломатии и мира навязали иранскому народу жестокую войну, а Соединенные Штаты, несмотря на все заявления о диалоге и дипломатии, поддержали агрессию сионистского режима, в том числе нацелившись на мирные ядерные объекты Ирана», — добавил он.

Переговоры о новой ядерной сделке Иран и США возобновили в апреле, уже состоялись пять раундов переговоров, в основном они проходили в Омане и были непрямыми: сообщения передавались через оманских представителей. Со стороны Тегерана в них принимает участие министр иностранных дел Аббас Аракчи, со стороны Вашингтона — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

При первом президентском сроке Дональда Трампа США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был подписан с Ираном, Китаем, Россией, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Через год Тегеран объявил о приостановке своих обязательств по сделке. Согласно документу Тегеран взамен отмены международных санкций обязался ограничить свою ядерную программу, исключив создание ядерного оружия.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к «полной ликвидации» иранской ядерной программы, но он готов рассмотреть идею об использовании Тегераном ядерной энергии в мирных целях. В марте он направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки. По истечении срока, в ночь на 13 июня, Израиль атаковал Иран.

Трамп подтвердил, что знал о готовящейся Израилем операции, но США не были в нее вовлечены. Вместе с тем глава Белого дома предположил, что удар Израиля по иранской территории может подтолкнуть Тегеран к более «серьезным переговорам» по ядерной программе. Axios писал, что Уиткофф готов встретиться с иранской делегацией в Омане 15 июня, как планировалось до удара, или позднее.