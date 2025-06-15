Times of the Israel: в Бат-Яме дом находится под угрозой обрушения после атаки

Дом оказался под угрозой обрушения в Израиле после атаки Ирана

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Жилой дом в Бат-Яме на западе Израиля находится под угрозой обрушения после ракетного удара Ирана, сообщает The Times of Israel. По данным на 07:30 мск около 20 человек числятся пропавшими без вести.

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю, передавал The New York Times.

Мэр Бат-Яма допустил, что 20 пропавших без вести могут находиться под завалами дома, в который напрямую попала иранская ракета. Всего в городе пострадало 61 здание, шесть будут полностью снесены.

В результате иранских ударов за ночь восемь израильтян погибли, 200 ранены, уточнило The Times of Israel. Люди погибли при ударе по жилому дому в Бат-Яме и по дому в городе Тамра.

Иран и Израиль обмениваются ударами с 13 июня, они продолжились накануне вечером и в ночь на 15 июня.При последней атаке Ирана пострадал центр Тель-Авива, Бат-Ям и Институт имени Вейцмана в Реховоте. Был атакован крупный портовый город Хайфа, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В атаке участвовали хуситы, заявили власти Израиля.

ЦАХАЛ в свою очередь нанесла удар по штаб-квартире «Бассидж» — одной из сил КСИР. Армия обороны Израиля в ночь на 15 июня сообщила, что завершила серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного проекта в Тегеране и топливным танкерам.