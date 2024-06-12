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Военная операция на Украине ,  
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Индия пообещала участие в саммите по Украине «на соответствующем уровне»

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Военная операция на Украине
Вид на курорт Бюргеншток, где 15 и 16 июня пройдет Саммит мира в Украине в Люцерне, Швейцария
Вид на курорт Бюргеншток, где 15 и 16 июня пройдет Саммит мира в Украине в Люцерне, Швейцария (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Индия примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии 15–16 июня, но власти пока не определились, кто будет представлять страну, сообщил первый замглавы МИДа Винай Кватра.

«Как только мы примем решение о представителе Индии, мы будем рады поделиться этой информацией», — сказал он (цитата по ANI News), пообещав только, что Нью-Дели будет представлен «на соответствующем уровне».

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле призвал премьера Индии Нарендру Моди приехать на саммит и «сыграть в нем одну из ведущих ролей». На прошлой неделе во время телефонного разговора с Моди Зеленский сказал, что Киев рассчитывает на участие Индии «на самом высоком уровне», и пригласил премьера на Украину.

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Hindustan Times писала со ссылкой на источники, что индийские премьер и министр иностранных дел не приедут на конференцию и страна поучаствует в нем на том же уровне, что и на прошлых мирных саммитах в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, — секретаря МИДа или заместителя советника по национальной безопасности.

На саммит пригласили более 100 стран (России среди них нет), на него зарегистрировались 90 государств и организаций. В Кремле предстоящую конференцию оценили как «абсолютно бесперспективную» для поиска путей урегулирования конфликта, поскольку она пройдет без участия Москвы.

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Теги
Индия Украина саммит Швейцария

Новейшие практики цифрового обслуживания

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