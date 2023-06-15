Концерт «Би-2» в Бишкеке отменили по «непонятным причинам»

До этого в Бишкеке отменили концерт группы «Порнофильмы» из-за угроз силовиков. Организаторы концерта «Би-2» заявили, что мероприятие отменили «по непонятным им причинам». В мае Минюст признал солиста «Би-2» иноагентом

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Концерт российской рок-группы «Би-2» в Бишкеке, назначенный на 18 июня, отменили, следует из афиши выступлений на сайте коллектива. Организаторы мероприятия — Vi project kg — принесли извинения и сообщили, что билеты можно будет вернуть.

«Мы тоже ждали наших артистов, но по непонятным нам причинам концерт отменили», — говорится в публикации организатора в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

РБК обратился за комментарием к пиар-менеджеру группы.

В афише концертов группы обозначено, что выступления в российских городах отложены, при этом билеты на мероприятия в других странах доступны. В конце мая участник коллектива Лёва (настоящее имя — Егор Бортник) был признан иноагентом. До этого он говорил, что не вернется в Россию.

До этого в Бишкеке отменили концерт другой российской рок-группы — «Порнофильмы». Он должен был пройти 10 июня, однако, по словам самих музыкантов, на площадку, где они должны были выступать, «с угрозами пришли силовики». «Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов мы так и не смогли ничего сделать», — рассказали в группе.

Концерты «Би-2» не раз отменяли и в России. Так, в этом году группа не выступила на фестивале саундтреков к «Брату-2» в Москве, который прошел в марте: группа была заявлена в числе участников, но потом пропала из списка. «Порнофильмы» после начала российской военной операции на Украине уехали из России.

В июле прошлого года «Фонтанка» сообщила, что у российских организаторов концертов появился список артистов, выступления которых находятся под негласным запретом. В перечень вошли «Би-2», «Порнофильмы», «ДДТ», «Аквариум» и другие артисты.