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Бишкекцев оставили без «Порнофильмов» из-за угроз силовиков

Группа «Порнофильмы» рассказала о срыве концерта в Бишкеке из-за угроз силовиков
Бишкек,&nbsp;Киргизия
Бишкек, Киргизия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Концерт группы «Порнофильмы» в столице Киргизии Бишкеке, запланированный на 10 июня, не состоялся из-за угроз силовиков, рассказали музыканты в своем телеграм-канале.

«В клуб, где мы собирались играть, с угрозами пришли силовики. Мы искали альтернативы, но всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут. После долгих переговоров и поисков хоть каких-либо вариантов мы так и не смогли ничего сделать», — рассказали в группе.

Музыканты добавили, что «бесконечно огорчены сложившимися обстоятельствами» и принесли извинения всем, кто ждал выступления в Бишкеке. Деньги за билеты всем вернутся автоматически, заверили в коллективе.

РБК направил запрос в ГУВД Бишкека.

После начала российской военной операции «Порнофильмы» уехали из России. В июле прошлого года «Фонтанка» сообщила, что у российских организаторов концертов появился список артистов, выступления которых находятся под негласным запретом. В перечень вошли «Порнофильмы», «ДДТ», «Аквариум» и другие коллективы и артисты.

Концерты «Порнофильмов» срывали в России и до начала военной операции. В частности, в марте 2020 года выступление не состоялось в Челябинске из-за письма полиции в прокуратуру. По словам заместителя прокурора Курчатовского района города Галины Соколец, «тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью».

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