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Полиция Чехии нашла «российский след» в фейках про смерть президента

Полиция Чехии нашла «российский след» в фейках про смерть президента Петра Павла
За день до голосования избиратели в Чехии получили письма о смерти лидера гонки, который занимает прозападную позицию и выступал в поддержку Украины. Тот сразу опроверг эти данные. Письмо отправили с помощью cервиса «Яндекса»
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

В Чехии перед вторым туром выборов президента распространялись ложные сведения о смерти одного из кандидатов и впоследствии победителя Петра Павла, и «следы, откуда пошла эта дезинформация, ведут в Россию». Об этом Seznam Zprávy сообщил представитель пражской полиции Ян Данек.

«Однако установить конкретного преступника не удалось, поэтому дело было отложено», — добавил Данек.

Первый тур выборов прошел 13–14 января, второй — 27–28 января. За день до повторного открытия избирательных участков жители Чехии получили электронные письма от имени представителей Павла. В них сообщалось, что тот скончался ночью, предварительно, от сердечной недостаточности. Письма были отправлены с помощью одного из сервисов «Яндекса», в тексте содержалась ошибка — генерал Петр Павел был назвал Питером Полом. Затем было разослано еще одно письмо от имени избирательного штаба Павла, там говорилось, что он перенес клиническую смерть, выжил благодаря врачам и находится в коме.

Кандидат в президенты тогда сразу опроверг утверждения о своей смерти: «Да, я жив. Я никогда не думал, что мне придется писать об этом в сетях». Его конкурент Андрей Бабиш поддержал Петра Павла: «Несмотря на то что мы соперники, я абсолютно согласен с вами. Это отвратительно, и мне жаль, что кто-то опустился до чего-то подобного».

Кроме того, в соцсетях распространился снимок экрана телефона с СМС-сообщением, отправленным от лица Павла. Там говорилось, что кандидат благодарит избирателей за голос в свою пользу и просит явиться в ближайшее отделении армии Чехии для получения снаряжении в рамках мобилизации на Украину.

Полиция Чехии тогда не смогла найти никого, кто бы получил подобное СМС-сообщение, заподозрив, что злоумышленники пытались создать панику этим снимком, но на самом деле рассылки не было.

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Петр Павел победил на выборах и вступил в должность президента Чехии в марте этого года. До и после выборов Павел неоднократно выступал в поддержку Украины, призывая нарастить поставки боеприпасов перед переломным моментом в 2023 году. Он посетил Киев в конце апреля.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Петр Павел Чехия президент Чехии российский след
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