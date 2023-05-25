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Общество ,  
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В Армении и Казахстане выросло число трудовых мигрантов из России

ЕЭК: за 2022 год в Армении число трудовых мигрантов из России увеличилось на 272%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Армении за 2022 год число трудовых мигрантов из России увеличилось на 272% по сравнению с 2021-м, сообщила «РИА Новости» директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова в кулуарах Евразийского экономического форума в Киргизии.

«Мы ведем статистику только по трудящимся, то есть это люди, которые уехали с целью работать. У нас есть данные за 2022 год, где по Армении и Казахстану идет рост», — сказала Омурбекова.

В Казахстане, по ее словам, количество трудовых мигрантов из России выросло на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом подобной тенденции в Белоруссии и Киргизии в 2022 году не наблюдалось, добавила глава департамента миграции ЕЭК.

С начала 2022 года и по состоянию на конец октября в Армению въехали более 786 тыс. россиян, а вернулись в Россию 744 тыс., сообщали РБК в миграционной службе республики в ноябре прошлого года. Таким образом в Армении на тот момент оставались более 40 тыс. релоцировавшихся граждан России, что в 2,5 раза больше, чем за весь 2021 год, когда в республике остались чуть более 16 тыс. россиян.

В период с 21 сентября по 11 ноября 2022 года в Армении по месту пребывания зарегистрировались 2820 россиян, что в четыре раза больше, чем за тот же период предыдущего года, уточняли РБК в пресс-службе местной полиции. Кроме того, увеличилось и число заявок на получение вида на жительство (ВНЖ) среди россиян: за указанный период времени (примерно полтора месяца) документы на получение вида на жительство подали 708 человек.

В марте этого года министр экономики Армении Ваган Керобян говорил, что в 2022 году около 108–110 тыс. российских граждан остались в республике на постоянное проживание.

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Казахстан также вошел в список популярных направлений для переезда среди российских граждан. По данным ФСБ, с июля по сентябрь 2022 года туда выехали из России почти 1,3 млн раз, в то время как за аналогичный период 2021 года в Казахстан выехали 248 тыс. раз. В Армению за июль—сентябрь уезжали чуть более 267 тыс. раз, сообщали в ведомстве.

Теги
Армения трудовые мигранты мигранты уехавшие россияне ЕЭК Казахстан

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