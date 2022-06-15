Турция отклонила посредничество НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией

Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений о противодействии активистам Рабочей партии Курдистана на территории этих стран. Турция блокирует вступление двух государств в НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Olivier Matthys / AP)

Турция отклонила предложение НАТО провести трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией по поводу возражений республики против их вступления в альянс, пишет газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Переговоры при посредничестве НАТО были запланированы на 15 июня, но не состоялись, сообщает издание.

Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма «конкретных предложений», касающихся опасений по поводу деятельности признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), прежде чем она согласится на переговоры. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду вновь заявил, что Турция не изменит своего отношения к членству Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, пока эти страны не предпримут «четких, конкретных и решительных действий» в борьбе с терроризмом. Ранее турецкий лидер уже призывал Швецию и Финляндию не тратить время на переговоры с НАТО о присоединении к альянсу. Требования Турции не изменились и разговаривать не о чем, отмечал он.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция блокирует этот процесс. Эрдоган считает североевропейские страны «инкубаторами» для террористов, а Швеция, по его словам, стала домом для РПК. Турецкие власти требуют, чтобы Хельсинки и Стокгольм выдали им членов РПК и закрыли все структуры, связанные с ними, на своих территориях.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 13 июня во время визита в Швецию заявил, что блок продолжает поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, чтобы уладить отношения с Турцией и как можно скорее добиться прогресса по заявкам Швеции и Финляндии. Столтенберг приветствовал готовность Стокгольма решить проблему, в частности, путем изменения законодательства в отношении борьбы с терроризмом. Он назвал законными опасения Турции. Генсек уверен, что решить вопрос возможно «в разумные сроки». «Моя цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами [альянса] как можно скорее», — заявлял Столтенберг.

Президент России Владимир Путин говорил, что намерение североевропейских государств вступить в НАТО может усугубить «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение альянса за счет Швеции и Финляндии не создаст «непосредственной угрозы» для России, но она ответит, если на этих территориях будет расширена военная инфраструктура.