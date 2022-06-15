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Постпред России при ЕС отказался считать США «властелином мира»

Накануне в американском Минфине заявили, что США обсуждают с союзниками лимит на закупочные цены российской нефти. Постпред России при ЕС заявил, что мир не ограничивается США, а потребление нефти активно растет в других регионах
BRENT BRENT $120,5 -3,75%
Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мир намного шире, чем США, и потребление энергоресурсов растет в первую очередь в Азии, Африке, Латинской Америке, где «будут рады видеть российские энергоносители». Так постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФа прокомментировал «РИА Новости» планы Вашингтона ограничить нефтяные доходы Москвы.

«Посмотрим, ведь США не являются властелином мира», — заявил дипломат.

Накануне замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия после начала военной операции на Украине, вероятно, увеличила доходы от продажи нефти, поэтому Вашингтон обсуждает с союзниками возможность введения потолка закупочных цен на поставки из России.

Ранее такую идею озвучивала глава американского Минфина Джанет Йеллен: 20 мая она заявила, что западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен на топливо и в рамках этого картеля будет установлен ценовой лимит, который позволит сократить доходы российского бюджета без возникновения «слишком большой нагрузки на мировую экономику». Министр предупредила, что такой шаг может вызвать «шоки стагфляционного типа».

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В марте США запретили импорт нефти и газа из России, а в апреле заместитель советника президента по национальной безопасности Далип Сингх сообщил, что Вашингтон намерен добиться лишения Москвы всех доходов от экспорта этих ресурсов. В июне санкции против российской нефти ввел Евросоюз, запретив ее поставки по морю.

Глава МИД России Сергей Лавров исключил потери бюджета в 2022 году из-за введенных ЕС ограничений. По его словам, Россия, напротив, увеличит прибыль от экспорта энергоносителей: у страны есть альтернативные рынки, куда Москва уже наращивает поставки. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что Россия увеличила экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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