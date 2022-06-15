МЭА спрогнозировало лидерство стран не из ОПЕК+ в росте поставок нефти
Страны, не входящие в ОПЕК+, должны выйти в лидеры в росте мировых поставок нефти в ближайшие полтора года, говорится в июньском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Страны, не входящие в ОПЕК+, должны лидировать в росте мировых поставок в следующем году, увеличив их на 1,9 млн барр./сутки в 2022 году и на 1,8 млн барр./сутки в 2023 году», — сообщается в отчете.
В то же время МЭА прогнозирует снижение общего объема добычи странами ОПЕК+, в первую очередь из-за санкций против России и эмбарго на поставки ее нефти.
ОПЕК — межправительственный картель стран-экспортеров нефти. В него входят 13 стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла, Нигерия, Ливия, Кувейт, Ирак, Иран, Габон, Алжир, Ангола, Конго и Экваториальная Гвинея. Каждый член ОПЕК должен придерживать своей установленной квоты на добычу.
Россия в ОПЕК не входит, но имеет в организации статус постоянного наблюдателя и сотрудничает с ней в рамках ОПЕК+, в частности участвует в соглашении по ограничению добычи нефти для регулирования цен. В ОПЕК+ Россия неформальный лидер. Это объединение было создано в 2016 году, после того как ряд нефтедобывающих стран оказался недоволен ценами на мировом рынке нефти. Кроме России в ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.
В марте США запретили поставки российской нефти, а в начале июня о частичном эмбарго объявил и Евросоюз. Запрет ЕС касается морских поставок. Отказ от них будет поэтапным и займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других продуктов нефтепереработки. Для стран, которые в силу географии «страдают от особой зависимости от поставок из России», предусмотрены временные исключения. Под этими странами подразумеваются в первую очередь Венгрия и Словакия.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ограничительные меры, отметил, что время собирать «основной санкционный урожай» для западных стран придет осенью, а пока «паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах». По его словам, до некоторых западных партнеров «начало доходить», что без России они не смогут получать еду, удобрения и энергию для «обогрева своих граждан». Кроме того, без российского топлива для АЭС до 40% граждан США рискуют остаться без электроэнергии, добавил Медведев.