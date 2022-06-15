В ЛНР обвинили украинскую сторону в срыве работы гумкоридора с «Азота»

Представители «народной милиции» ЛНР заявили, что украинские вооруженные силы начали обстрелы и не дали открыть гуманитарный коридор с предприятия «Азот» в Северодонецке, где заблокированы военнослужащие ВСУ и мирные жители *

Предприятие «Азот» (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили о срыве договоренностей об организации гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с заблокированного завода «Азот» в Северодонецке из-за обстрелов с украинской стороны. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на неназванного офицера милиции, а также издание «Известия», ссылающееся на начальника гарнизонной службы милиции ЛНР Александра Никишина.

«[Эвакуация] полностью сорвана противником. <...> [Украинские военные] начали стрельбу, потом начал работать миномет, танк и, по всей видимости, [артиллерийская установка] «Нона», — приводит слова собеседника ТАСС.

Никишин, в свою очередь, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали минометный обстрел именно в том районе, где был организован гуманитарный коридор, а находящие на предприятии мирные жители не знали об открытии такого коридора. «Их [гражданских лиц] там 75. Вот из этих людей никто не знает, что будет создан гуманитарный коридор. В 08:10–08:20 начался минометный обстрел. Конкретно работали по тому району, где мы стояли», — сказал представитель гарнизонной службы.

Он уточнил, что военные эвакуировали восьмерых местных жителей, укрывавшихся в подвале рядом с линией соприкосновения, в других близлежащих подвалах, по данным милиции, находятся еще 17 человек. При этом непосредственно с территории предприятия до начала обстрела удалось выйти только одному человеку — пожилому мужчине. «Известия» со ссылкой на него сообщают, что находящимся на «Азоте» мирным жителям не сообщали об открытии гуманитарного коридора.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» подтвердил обстрел со стороны Украины зоны гуманитарного коридора и прекращение эвакуации, но не исключил, что людям удастся покинуть предприятие в течение среды 15 июня. «На данном этапе эвакуация невозможна, некоторые сообщают, что она уже сорвана, но я все-таки придерживаюсь — я оптимист — того, что мы будем ждать восьми часов (20:00), может, все-таки благоразумие взыграет, может, какие-то указания даст украинское руководство, и все-таки мы эвакуируем оттуда граждан», — сказал он.

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Марочко напомнил, что обязательным условием открытия гуманитарного коридора был режим прекращения огня.

В начале мая в российском Минобороны утверждали, что на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские военные разместили тяжелые вооружения, а «в качестве живого щита в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей». В конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об установлении контроля над Северодонецком и позднее о его «тотальной зачистке».

О том, что на химзаводе «Азот» в Северодонецке заблокированы украинские военные и мирные жители, сообщал 10 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник, не назвав количества находящихся на заводе людей. По его словам, бойцы украинских сил пытались договориться о выходе с предприятия с российскими военными и силами ЛНР, но условием для их выхода была названа сдача в плен.

12 июня Мирошник сообщил, что на заводе могут находиться несколько сотен мирных жителей. При этом, по его словам, граждане начали выходить через одну из проходных, которая не контролируется украинскими военными.

Российское Минобороны сообщило 14 июня, что украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор с «Азота» в подконтрольный ей Лисичанск, однако возможности безопасной эвакуации по этому направлению нет из-за того, что ведущий в этом направлении мост был взорван.

Взамен российские военные предложили открыть коридор для мирных жителей в направлении населенного пункта Сватово, контролирующегося силами ЛНР. Минобороны пообещало гражданам гарантии безопасной эвакуации, а добровольно сдавшимся украинским военным — сохранение жизни.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, Минобороны заявляло, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.