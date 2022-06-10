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Посол ЛНР сообщил о блокировании украинских военных на заводе «Азот»

Родион Мирошник
Родион Мирошник (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Украинские военные заблокированы на химзаводе «Азот» в Северодонецке и пытаются вступить в контакт с войсками России и Луганской народной республики с целью переговоров, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

«Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия, — утверждает Мирошник. — Им объясняют, что никаких условий принято не будет».

Они должны сдаться в плен, подчеркнул он.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Посол также сообщил, что на территории предприятия могут укрываться мирные жители, их число неизвестно. По его словам, некоторым удается связаться с родственниками и сообщить, что они живы и прячутся в бомбоубежищах.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В начале мая в российском Минобороны утверждали, что на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские военные разместили тяжелые вооружения, а «в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей».

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В конце прошлого месяца глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль, а позднее объявил о «тотальной зачистке» города.

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