Посол ЛНР сообщил о блокировании украинских военных на заводе «Азот»
Украинские военные заблокированы на химзаводе «Азот» в Северодонецке и пытаются вступить в контакт с войсками России и Луганской народной республики с целью переговоров, написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.
«Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия, — утверждает Мирошник. — Им объясняют, что никаких условий принято не будет».
Они должны сдаться в плен, подчеркнул он.
Посол также сообщил, что на территории предприятия могут укрываться мирные жители, их число неизвестно. По его словам, некоторым удается связаться с родственниками и сообщить, что они живы и прячутся в бомбоубежищах.
В начале мая в российском Минобороны утверждали, что на территории завода «Азот» в Северодонецке украинские военные разместили тяжелые вооружения, а «в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей».
В конце прошлого месяца глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк взят под контроль, а позднее объявил о «тотальной зачистке» города.