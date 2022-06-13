Германия приостановит прокачку газа по «Северному потоку» из-за инспекции

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Плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток-1» (Nord Stream 1) назначена на 11 июля. Об этом сообщило Федеральное сетевое агентство Германии в своем докладе.

«Во время инспекции по трубопроводу не сможет поставляться газ на срок до двух недель. Это может привести к тому, что в данный период будет закачиваться меньше газа [в газохранилища]», — говорится в сообщении.

В докладе также говорится, что безопасность газоснабжения Германии полностью обеспечена. Хранилища заполнены на 54,22%, что больше, чем в июне 2015, 2017, 2018 и 2021 годов.

Россия транспортирует 55 млрд куб. м природного газа в год в Германию по «Северному потоку-1». Он проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии.

В апреле стало известно, что Украина предлагает своим европейским союзникам перенаправить часть поставок по «Северному потоку-1» на украинскую ГТС. По словам собеседников агентства, таким образом Киев намерен усилить свою переговорную позицию с Москвой. Кроме того, отмечают источники, транзит газа через территорию Украины позволил бы стране получать больше транзитных сборов, «необходимых для обороны».

«Газпром» транспортирует газ через Украину по договоренности с «Нафтогазом», срок ее действия должен истечь в декабре 2024 года. За это время «Газпром» обязан прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, из них 65 млрд куб. м в 2020 году, затем — по 40 млрд куб. м. ежегодно.