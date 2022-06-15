Киев предложил США соглашение о поставках газа по ленд-лизу

Представители энергетического сектора Украины предложили США «соглашение о ленд-лизе» в сфере энергетики для обеспечения страны американским сжиженным природным газом (СПГ). Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на руководителя «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

По данным издания, Киев ознакомил Соединенные Штаты с несколькими предложениями, реализация которых должна помочь украинской стороне получить доступ к энергоносителям.

Одно из них — заключение соглашения о ленд-лизе, по которому США должны предоставить Украине шесть млрд. кубометров СПГ. Газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Киев, в свою очередь, планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа. «Они удивились, услышав эту идею, но она была хорошо воспринята», — отметил Витренко, который встречался с администрацией президента США.

13 июня правительство Украины запретило экспортировать за рубеж добытые в стране уголь, мазут и газ. Президент Владимир Зеленский объяснял, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. Всю собственную добычу, по словам главы государства, планировали направить на удовлетворение внутренних потребностей. Зеленский называл предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости».

Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ еще 3 марта. Оператор связал ограничения с боевыми действиями на территории Украины.

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В начале июня, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg сообщил, что для удовлетворения своих потребностей Украине придется импортировать газ на сумму до $8 млрд. Он отмечал, что Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.