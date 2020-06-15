Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

По мнению главы ведомства Майка Помпео, Уилана «лишили гарантий на справедливый суд». У США «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в России, добавил он

Майкл Помпео и Пол Уилан (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепа.

«Возмущен сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», — заявил Помпео.

По его мнению, российские власти во время содержания Уилана в следственном изоляторе подвергали его жизнь риску и недобросовестно держали его изолированным от семьи и друзей.

Как отметил дипломат, американские власти обеспокоены тем, что Уилана «лишили гарантий на справедливый суд». По его словам, у Вашингтона «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в России, США требуют «его немедленного освобождения».