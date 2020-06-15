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Госдеп потребовал от России освободить осужденного на 16 лет Уилана

По мнению главы ведомства Майка Помпео, Уилана «лишили гарантий на справедливый суд». У США «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в России, добавил он
Майкл Помпео и Пол Уилан
Майкл Помпео и Пол Уилан (Фото: Andrew Harnik / AP)

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд приговорил к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепа.

«Возмущен сегодняшним решением осудить Пола Уилана после тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», — заявил Помпео.

По его мнению, российские власти во время содержания Уилана в следственном изоляторе подвергали его жизнь риску и недобросовестно держали его изолированным от семьи и друзей.

Как отметил дипломат, американские власти обеспокоены тем, что Уилана «лишили гарантий на справедливый суд». По его словам, у Вашингтона «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем в России, США требуют «его немедленного освобождения».

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Пол Уилан

Сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве в декабре 2018 года при «проведении шпионской акции». Ему предъявили обвинения по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Их суть правоохранительные органы не раскрывали. Брат Уилана сообщал, что тот приехал в Россию на свадьбу знакомых.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», в ФСБ заинтересовались Уиланом еще в 2007 году во время его визита в Москву, поскольку он «активно искал контакты» действующих военных и сотрудников ФСБ. После этого спецслужбы начали прослушивать телефоны американца и «фиксировать» его встречи, говорилось в материале.

После задержания Уилана арестовали. Он находился в СИЗО «Лефортово», его арест неоднократно продлевался. Защита арестованного сообщала о жалобах американца на содержание под стражей. В российском МИДе Уилана называли симулянтом. Министр иностранных дел Сергей Лавров также говорил, что Уилан ведет себя агрессивно по отношению к сотрудникам ФСИН и «пытается создать себе образ мученика».

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Сам Уилан отрицал вину в инкриминируемом ему преступлении. В конце февраля его защита попросила ФСБ прекратить дело из-за недостатка доказательств. Кроме того, «в основе обвинения лежат провокационные действия оперативных сотрудников», говорил адвокат американца Владимир Жеребенков.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам заключения. Адвокат Уилана допустил, что его могут обменять на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко, содержащихся в американских тюрьмах.

Авторы: Михаил Юшков, Полина Химшиашвили
Теги: Госдеп США, Майк Помпео, шпионаж
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