МИД счел обвиняемого в шпионаже американца Уилана симулянтом

Здоровью гражданина США Пола Уилана, сидящего в СИЗО по обвинению в шпионаже, ничего не угрожает. Все его жалобы на издевательства и угрозы жизни — симуляция. Об этом сказано в комментарии департамента информации и печати МИДа.

В дипведомстве заявили, что представители американского посольства и дипломаты Ирландии, Канады и Великобритании, чьими паспортами также обладает Уилан, еженедельно получают доступ к нему и знают, что заявления Уилана о неподобающих условиях содержания — «провокационная линия защиты обвиняемого».

В МИДе утверждают, что американский гражданин получает медицинскую помощь не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов московских клиник. В частности, в сентябре он прошел всестороннее обследование, которое не выявило опасных заболеваний.

Бывший морпех США Пол Уилан, обладающий еще тремя гражданствами, был задержан оперативниками ФСБ 28 декабря 2018 года в Москве при, как утверждали следователи, «проведении шпионской акции». В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Подробности дела не разглашаются.