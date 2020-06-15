Адвокат допустил обмен Уилана на Бута после вступления в силу приговора

Пол Уилан (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вопрос об обмене осужденного в России к 16 годам колонии гражданина США Пола Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко будут решать только после того, как приговор вступит в силу. Об этом его адвокат Владимир Жеребенков сообщил ТАСС.

«Вопрос об обмене [Бута или Ярошенко] на Уилана обсуждается. <...> Пол хочет обжаловать, и мы сделаем это», — сказал он.

Жеребенков уточнил, что говорить об обмене будет можно после решения апелляционной инстанции.

Ранее 15 июня Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК России).